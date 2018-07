Peter Polansky avance à Winnipeg

Le Canadien Peter Polansky a atteint le second tour du tournoi de catégorie Challenger de Winnipeg en défaisant son compatriote Pavel Krainik, qui avait obtenu un laissez-passer, en deux manches de 7-6 (1) et 7-6 (5), mercredi.

La première tête de série du tournoi et 110e raquette mondiale a maintenant rendez-vous avec l’Autrichien Lucas Miedler (258e).

Les deux hommes n’ont jamais joué l'un contre l’autre.

Le Torontois a bien fait au service, réussissant notamment neuf as. Il a remporté 71 % des points lorsqu’il a mis sa première balle en jeu et a brisé son adversaire deux fois en six occasions.

Chez les femmes, la Canadienne Bianca Andreescu, favorite du tournoi et 151e joueuse au monde, a déclaré forfait durant son match de premier tour contre l’Américaine Lorraine Guillermo (635e).

Elle tirait de l’arrière 4-2 en troisième manche quand elle a mis fin à la partie. Elle avait aussi perdu le second set 6-4.

Plus tôt dans la journée, le Québécois Alexis Galarneau (1012e) a vaincu le Chinois Zhe Li (275e) en trois manches de 6-7 (2), 7-6 (6) et 6-3. Il affrontera l’Américain Michael Mmoh (119e) en deuxième ronde.

Filip Peliwo, septième tête de série et 181e joueur au monde, a vaincu son compatriote Benjamin Sigouin (824e) 6-0, 4-6 et 6-3. Son prochain adversaire sera le Japonais Kaichi Uchida (308e).

Le capitaine de l’équipe canadienne de la Coupe Davis, Frank Dancevic (309e) a pour sa part battu l’Ontarien Brayden Schnur (234e) 6-2, 6-4. Il croisera le fer avec le Danois Mikael Torpegaard (646e) au second tour.