Le Rocket a rendez-vous avec les champions le 23 octobre

Le Rocket de Laval affrontera les champions en titre de la coupe Calder, les Marlies, pour la première fois la saison prochaine le 23 octobre à Toronto.

Selon le calendrier complet de toutes les équipes de la Ligue américaine de hockey dévoilé mercredi, les Marlies effectueront pour leur part leur première visite à la Place Bell le 13 novembre.

L’arrivée du nouvel entraîneur-chef Joël Bouchard permettra peut-être au club-école du Canadien de Montréal de faire meilleure figure contre la formation affiliée aux Maple Leafs de Toronto. La saison dernière, le Rocket a présenté une triste fiche de 1-11 contre son rival ontarien.

Ces résultats ne sont pas si surprenants si on considère que les Marlies ont terminé la saison confortablement installés au premier rang du classement général, tandis que le Rocket a fini bon dernier.

Autre fait à noter, la troupe lavalloise ne sera pas souvent à la maison entre le 21 janvier et le 20 février. Elle disputera 11 de ses 12 matchs en territoire hostile pendant cette période. Laval commencera la campagne le 6 octobre en visitant les Bruins de Providence. Sa rencontre locale inaugurale est prévue six jours plus tard face aux Devils de Binghamton.