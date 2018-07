Minnesota United FC acquiert Angelo Rodriguez

Le Minnesota United FC a obtenu l’attaquant colombien Angelo Rodriguez par le biais d’un transfert, mercredi.

L’athlète de 29 ans évoluait auparavant avec le Deportes Tolima, une formation faisant partie du principal circuit de son pays. Depuis 2016, il a inscrit 28 buts en 64 matchs.

«C’est un joueur d’impact. Nous avons ajouté un gars qui fait la différence. Il est physique et habile, et il sait comment marquer des buts, a commenté dans un communiqué l’instructeur-chef du Minnesota United FC, Adrian Health. Il contrôle bien le ballon, en plus de contourner et de battre de vitesse les défenseurs. Avec la pression qu’il exerce, il est capable d’énerver la défense ennemie.»

Rodriguez est le deuxième joueur désigné de l’équipe du Minnesota, l’autre étant son compatriote Darwin Quintero.

Le transfert d’Aleksandar Katai complété

Le Fire de Chicago a confirmé mercredi que le transfert du milieu de terrain Aleksandar Katai avait été finalisé avec son ancienne équipe, le Deportivo Alaves.

Ainsi, le Serbe détient un contrat valide avec l’équipe de la Ville des vents jusqu’à la fin de la saison 2019; le pacte comprend aussi une option pour 2020.

Katai s’est joint au Fire par le biais d’un prêt le 6 février dernier. Cette année, il a inscrit huit buts et trois mentions d’aide en 18 rencontres, totalisant 27 tirs en 1435 minutes de jeu.

L’athlète de 27 ans a précédemment évolué avec le Deportes, qui l’avait embauché le 30 août 2016. Il a amassé trois buts et quatre aides en 23 affrontements.