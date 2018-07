Le choix de premier tour des Blues signe

Les Blues de St. Louis ont fait signer un contrat d’entrée de trois ans à l’attaquant Dominik Bokk, mercredi.

Choix de premier tour, le 25e au total, de l’organisation lors du plus récent repêchage, le hockeyeur de 18 ans a récolté 14 buts et 27 mentions d’aide pour 41 points en 35 matchs avec la formation junior de Vaxjo, en Suède, la saison passée. Il a également obtenu un filet et une aide en 15 sorties avec le Vaxjo HC, qui évolue au sein de la ligue élite suédoise.

«C’est un rêve qui devient réalité, a déclaré Bokk, par voie de communiqué. C’est grandiose pour chaque joueur sélectionné à l’encan de la Ligue nationale. Après avoir été choisi par les Blues, je suis vraiment excité par ce qui s’en vient.»