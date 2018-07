L'Angleterre sans rancune à la Coupe du monde 2018

Après une défaite en demi-finale de la Coupe du monde de soccer, d’autres partisans auraient pu causer des émeutes, être à l’origine de violences, exprimer leur frustration d’une quelconque manière...

Les fans anglais ont fait leur deuil du Mondial 2018 d’une façon beaucoup plus touchante, classe et civilisée, mercredi à la suite de l’élimination de l’Angleterre, 2-1 aux mains de la Croatie en Russie.

Comme le montre une vidéo publiée par l’ancien attaquant Gary Lineker, les partisans des «Three Lions» ont chanté en chœur un succès des années 1990 du groupe britannique de rock Oasis, Don’t Look Back In Anger. Pas de rancune dans le camp anglais!

Ancien capitaine de la sélection anglaise, Wayne Rooney a salué l’effort colossal de son ex-formation sur Twitter.

«Déçu. Des félicitations massives à tous les gars qui nous ont tous rendus si fiers, gardez votre tête haute. C’est là une excellente jeune équipe avec un grand, très grand futur», a écrit la vedette du D.C. United en Major League Soccer (MLS).

