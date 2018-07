La bonne séquence des Rays se poursuit

Le joueur de premier but C.J. Cron a claqué un circuit de trois points en fin de septième manche, mercredi, au Tropicana Field, et les Rays de Tampa Bay ont doublé les Tigers de Detroit au compte de 4-2.

Auteur de trois coups sûrs en quatre présences à la plaque, Cron a expédié un tir de Jordan Zimmermann par-dessus la clôture du champ centre-gauche.

Kevin Kiermaier a également réussi un coup de quatre buts, frappant trois fois en lieu sûr et croisant le marbre deux fois.

Au monticule, Hunter Wood a amorcé la partie, mais a été remplacé par Matt Andriese après une seule manche. Ryan Yarbrough (8-4) a été crédité du gain, lui qui a blanchi l’adversaire durant trois tours au bâton. Sergio Romo a signé son 11e sauvetage de la campagne.

Occupant le troisième rang de la section Est de la Ligue américaine, l’équipe floridienne a remporté ses cinq derniers affrontements.

Du côté des visiteurs, qui ont subi un quatrième échec consécutif, James McCann a cogné une longue balle de deux points. Zimmermann (4-1) a alloué quatre points, 11 coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers.