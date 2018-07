Jeffrey Truchon-Viel fait saliver le Barracuda

Avant même de disputer un premier match avec le Barracuda de San Jose, club-école des Sharks dans la Ligue américaine, l’attaquant québécois Jeffrey Truchon-Viel reçoit les éloges de l’organisation.

«Il est une combinaison de force et d’habiletés. Puis, il a démontré un fantastique leadership à titre de capitaine de l’équipe d’Acadie-Bathurst lors des deux dernières saisons, a ainsi indiqué le directeur général du Barracuda, Joe Will, sur le site web de l’équipe. Il a eu un succès formidable dans les éliminatoires et il a été une partie importante dans le parcours du Titan vers la Coupe Memorial.»

Le Barracuda a annoncé officiellement l’embauche de Truchon-Viel plus tôt cette semaine, mais une entente avait été conclue dès le mois de mai avec ce joueur n’ayant jamais été repêché. C’était avant même le premier match de la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Pour l’ensemble des séries éliminatoires de la LHJMQ, Truchon-Viel s’est signalé avec une récolte de 23 points, dont 14 buts, en 20 matchs. Il a ensuite contribué grandement à la conquête de la Coupe Memorial par le Titan, à Regina, en Saskatchewan.

Avec un autre Québécois

La semaine dernière, Truchon-Viel était justement au camp de développement des Sharks. Il était par ailleurs accompagné d’un autre Québécois, le défenseur Thomas Grégoire.

À propos de Grégoire, qui fêtera ses 20 ans ce dimanche, il a déjà pris part à une partie éliminatoire avec le Barracuda, la saison dernière. Le défenseur, un autre oublié du repêchage de la Ligue nationale de hockey, a aussi conclu un contrat avec l’organisation des Sharks. Il a précédemment disputé quatre saisons avec le Phoenix de Sherbrooke. En 2017-2018, celui qui est le petit frère de Jérémy a obtenu 69 points, dont 12 buts, en saison régulière.

«Grégoire est un défenseur qui sait faire bouger la rondelle et qui a amassé plusieurs points durant son séjour dans la LHJMQ, a justement noté Will, toujours sur le site web du Barracuda. Avec son talent, nous sommes excités de compter sur lui et de voir ce qu’il peut faire.»