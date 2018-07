Greg Bird ne ralentit pas

Greg Bird a réussi un grand chelem et les Yankees de New York ont vaincu les Orioles au compte de 9-0, mercredi à Baltimore.

Le joueur de premier but connaît de bons moments, lui qui a également produit quatre points mardi dans le troisième affrontement de cette série en vertu d’un ballon-sacrifice et d’un circuit.

Dans le duel du jour, ses coéquipiers Tyler Wade et Austin Romine ont également expédié des tirs dans la foule. Pour Wade, il s’agissait d’une première longue balle en carrière.

Giancarlo Stanton a également brillé dans le rectangle des frappeurs, cognant quatre coups sûrs et cinq présences officielles. Il a été à l’origine de deux points.

Sonny Gray (6-7) a pour sa part muselé l’attaque des favoris locaux en ne concédant que trois coups sûrs et un but sur balles en six manches au monticule. Il a également retiré huit adversaires sur des prises.

Dylan Bundy (6-9) a été moins efficace. Il a permis cinq points, autant de balles en lieu sûr et quatre passes gratuites en quatre manches.