D’autres ennuis pour Ian Kennedy

Les Royals de Kansas City ont placé mercredi le nom du lanceur Ian Kennedy sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’un problème persistant au muscle oblique gauche.

Le droitier s’est déjà retrouvé sur le carreau pour les mêmes motifs plus tôt cette saison. Lors de son plus récent séjour chez les éclopés, il avait raté un départ.

Kennedy connaît une année misérable en vertu d’une fiche de 1-8 et une moyenne de points mérités de 5,13. En 94 manches et deux tiers, il a concédé 102 coups sûrs et 34 buts sur balles.

L’équipe du Missouri patauge dans les bas-fonds de la section Centrale de la Ligue américaine, affichant un dossier de 26-65 avant les matchs du jour.