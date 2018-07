Chris Sale s’occupe des Rangers

Chris Sale a une fois de plus été étincelant au monticule dans un gain de 4-2 des Red Sox contre les Rangers du Texas, mercredi à Boston.

Les favoris locaux ont ainsi signé une neuvième victoire de suite.

Sale (10-4) n’a permis que six coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail sans accorder de point. Il a également retiré 12 adversaires sur des prises.

Le partant a obtenu l’appui de J.D. Martinez, qui a produit deux points à l’aide d’un double en cinquième manche.

Xander Bogaerts a également bien fait en frappant trois coups sûrs, étant à l’origine d’un point en plus d’en inscrire un.

Craig Kimbrel a enregistré un 28e sauvetage dans la victoire. Il a éventé les quatre derniers frappeurs des Rangers.

L’ancien des Expos de Montréal Bartolo Colon (5-7) a donné quatre points, dont trois mérités, neuf balles en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches.

Les Red Sox entameront à compter de jeudi une série de quatre rencontres contre les Blue Jays de Toronto, à Boston.