Adam «Pacman» Jones se bagarre dans un aéroport

L’ancien des Bengals de Cincinnati Adam «Pacman» Jones, qui est présentement joueur autonome, a été attaqué par un employé de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, mardi soir, a confirmé la police.

Le travailleur concerné, nommé Frank Ragin, a d’ailleurs été arrêté et fait face à deux chefs d’accusation.

Vers 22 h, Ragin aurait fait un geste à l’intention de Jones, incitant celui-ci à le confronter, selon le quotidien «Atlanta Journal Constitution». Ragin a alors frappé Jones au visage avec son poing, en plus d’atteindre la compagne du demi de coin. Jones a subi une lacération au visage, tandis que sa compagne a été blessée à la main.

Jones s’est défendu, envoyant éventuellement Ragin au sol. Les policiers ont déterminé que Ragin était l’agresseur principal dans cette affaire.

L’employé de l’aéroport a été conduit à l’hôpital après son arrestation, tandis que les deux victimes ont refusé les traitements médicaux.

