Un premier départ réussi pour Enyel De Los Santos

À son premier départ dans les ligues majeures, Enyel De Los Santos a signé un premier gain, aidant les Phillies de Philadelphie à vaincre les Mets au compte de 7-3, mardi à New York.

De Los Santos (1-0) n’avait donné qu’un point en six manches avant de céder deux autres fois en début de septième.

Il a terminé sa journée avec trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles accordés en six manches et un tiers.

La recrue de 22 ans a rapidement reçu l’aide du joueur de troisième but Maikel Franco, qui a cogné un circuit de trois points dès la deuxième manche. Un simple de Nick Williams lors du tour au bâton suivant a ajouté deux points à l’avance des visiteurs.

Franco a finalement récolté deux coups sûrs et quatre points produits.

Dans le clan adverse, l’Américain Drew Gagnon (0-1) a permis six points, sept frappes en lieu sûr et une passe gratuite en quatre manches et deux tiers.

Il a toutefois contribué à l’effort offensif des siens en produisant un point à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Amed Rosario a placé trois fois la balle en lieu sûr dans la défaite, claquant notamment un triple bon pour un point.