Canadiens: Samuel Houde toujours sur un nuage

L’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi Samuel Houde a été sélectionné par le Canadien de Montréal lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey, il y a un peu plus de deux semaines. Et le jeune homme n’est toujours pas redescendu de son nuage.

«C’est arrivé il y a une semaine et je suis encore sur les émotions, a mentionné Houde à la chaîne TVA Sports, mardi. De te faire repêcher par ton équipe, c’est très spécial.»

«J’ai eu beaucoup de textos de mes oncles et mes tantes, et ils sont encore sous le choc. Voir me faire repêcher, et en plus par le Canadien, c’était vraiment gros pour eux.»

Pour souligner l’événement, Houde s’est fait tatouer des mots qui continueront de l’inspirer tout au long de sa carrière.

«Je me suis fait tatouer la date du repêchage avec une citation "Success is no accident" qui veut dire, dans le fond, que le succès, ce n’est pas donné et que c’est vraiment toi qui travailles pour ça, a confié Houde. Je voulais que ça représente quelque chose de vraiment important.»

Un premier camp

Houde a d’ailleurs vécu son baptême du feu dans l’organisation du Canadien quand il a participé au camp de développement de l’équipe, il y a une semaine.

«Il reste encore du chemin (à faire), a affirmé Houde. Je vais continuer de travailler fort tous les jours. Je vais essayer de le faire le plus tôt possible [NDLR : jouer un premier match dans la Ligue nationale]. On va voir comment ça va aller.»

D'ailleurs, le Québécois est revenu sur l'expérience qu'il a vécue, sa première arborant avec le chandail bleu-blanc-rouge.

«Ça s’est vraiment bien passé, a dit le jeune homme de 18 ans. On dirait que je volais sur la patinoire. Je patinais vite et tout allait bien. Je suis vraiment content de l’expérience que j’ai vécue.»

«J’ai vraiment été impressionné [par le Canadien]. C’est l’enfer comment c’est une organisation "gentleman". Le professionnalisme, c’est incroyable.»

Si Houde sait qu'il devrait, selon toute logique, retourner chez les Saguenéens à l'ouverture de la saison, il sait également qu'il ne sera pas le même joueur.

«Ça va me donner confiance, a-t-il indiqué. [...] Les choses vont bien aller. Je veux prendre l’équipe sur mes épaules et la mener offensivement et défensivement.»

Houde a sélectionné au cinquième tour, soit au 133e rang au total, lors du dernier repêchage.

À voir dans la vidéo ci-dessus.