Manny Machado reste concentré malgré les rumeurs d’échange

Dès qu’il est question de rumeurs de transactions dans le baseball majeur, un nom revient sans cesse: celui de Manny Machado. Malgré tout ce brouhaha, le principal intéressé se concentre sur ce qu’il fait de mieux : jouer au baseball.

«Quand je me présente dans le vestiaire, je suis seulement un joueur de baseball, a-t-il expliqué au réseau ESPN. J’essaie seulement de gagner des matchs, de rester moi-même. Je veux sauter sur le terrain et m’amuser. C’est ce qui me motive. J’aime tellement ce sport. Je veux donner un spectacle et être le meilleur joueur possible.»

Les talents du joueur d’arrêt-court sont toutefois un peu gaspillés cette année. Son équipe, les Orioles de Baltimore, affiche le pire rendement du baseball majeur depuis le début de la saison.

De plus, Machado peut devenir joueur autonome après la campagne. À moins d’une énorme surprise, il sera échangé avant la date limite des transactions sans ballottage, le 31 juillet.

Sur toutes les lèvres

Machado a dû répondre aux questions des médias sur son éventuel échange toute l’année. Et cela risque de s’intensifier encore plus pendant les festivités du match des étoiles, les 16 et 17 juillet, où il représentera la Ligue américaine.

«J’ai dû gérer cela toute l’année. Ça n’arrête jamais, a-t-il indiqué. Dans chaque ville, il y a des journalistes qui m’en parlent. C’est sûr que ça va continuer [au match des étoiles]. Je vais devoir y faire face quand ça arrivera et tout de même essayer de profiter du moment.»

Les Yankees de New York, les Braves d’Atlanta, les Dodgers de Los Angeles et les Cubs de Chicago font partie des nombreuses équipes intéressées à acquérir le joueur-étoile de 26 ans.

En 90 matchs cette saison, Machado a maintenu une moyenne au bâton de ,309, totalisant 21 circuits et 60 points produits. Il a aussi fait sa marque en défense.