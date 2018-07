Manny Machado garde les Orioles à flot

Manny Machado a cogné deux circuits qui ont créé l’égalité pour les Orioles, qui ont finalement vaincu les Yankees de New York au compte de 6-5, mardi à Baltimore.

Machado a porté le pointage à 3-3 avec une claque en solo en cinquième, avant de produire deux points avec sa 23e longue balle qui créait l’égalité au compte de 5-5, lors du septième tour au bâton.

Son coéquipier Jonathan Schoop a finalement mis fin à la rencontre avec un simple productif lors du dernier engagement.

Greg Bird a été à l’origine de quatre des cinq points des visiteurs avec un circuit de trois points lors du cinquième tour au bâton et d’un ballon-sacrifice au septième.

Les deux partants n’ont pas été impliqués dans la décision.

Andrew Cashner a permis cinq points, autant de coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers pour les Orioles, tandis que Masahiro Tanaka a concédé trois points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en quatre manches et un tiers.

Zach Britton (1-0) a signé une première victoire cette saison. Dellin Betances (1-3) a quant à lui concédé le point victorieux.