Les Rays dévoilent les plans d’un nouveau stade

Les Rays ont dévoilé mardi les plans pour la construction d’un nouveau stade qui serait situé dans le quartier d’Ybor City, à Tampa, en Floride.

Ce nouveau bâtiment contiendrait un peu plus de 28 000 sièges et aurait une capacité d’accueil maximale de 30 842 personnes, ce qui en ferait le plus petit stade du baseball majeur.

Le domicile actuel des Rays, le Tropicana Field, qui est situé à St. Petersburg, peut accueillir un peu plus de 31 000 spectateurs.

Les coûts de ce nouveau projet sont estimés 892 millions $, ce qui inclut la construction d’un stationnement ainsi que d’autres infrastructures. L’organisation n’a pas indiqué comment elle comptait financer le projet.

Le stade serait recouvert d’un dôme de verre translucide. Le toit ne serait pas rétractable.

Les Rays attirent 14 744 spectateurs en moyenne par match, ce qui leur confère le 29e rang dans le baseball majeur. Ils ne dépassent que leurs voisins floridiens, les Marlins de Miami (9671).

La situation des Rays est intimement liée au retour éventuel des Expos à Montréal. Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a souvent répété qu’il n’y aurait pas d’expansion tant que les dossiers des stades des Rays et des Athletics d’Oakland ne seraient pas réglés.