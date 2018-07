L’argent domine la Ligue américaine

Publié aujourd'hui à 15h31

Le baseball majeur vit une crise d’identité.

Malheureusement, les deux ligues n’offrent pas le même produit. Sans aucun doute, la masse salariale est le facteur déterminant dans cette équation. L'Association des joueurs du baseball majeur a déposé un grief contre les Marlins de Miami, les Athletics d'Oakland, les Pirates de Pittsburgh et les Rays de Tampa Bay. L’association les accuse de ne pas dépenser de façon adéquate les sommes reçues dans le partage des revenus, comme les Expos le faisaient sous le règne de Claude Brochu. Cette saison, il y a trois équipes, Tampa, les White Sox et Oakland qui ont une masse salariale sous la barre des 100 M $. Il est facile de comprendre pourquoi ils ne font que remplir le rôle que Pierre de Coubertin avait déclaré concernant les Jeux olympiques : «l’important c’est d’y participer et non pas de gagner».

À l’inverse, il y a des équipes avec une masse salariale inférieure à la moyenne de près de 151 M $ qui connaissaient du succès. Par hasard - si vous croyez au hasard -, ce sont trois équipes qui se retrouvent dans la Ligue nationale : Atlanta, Milwaukee et Philadelphie. Dans la Ligue américaine, c’est l’inverse : aucune formation dans cette catégorie n'est dominante. La seule exception, c’est Cleveland qui a une masse salariale de 154 M $

La Ligue américaine et la Ligue nationale ne sont pas gérées de la même façon. Dans la Ligue américaine, les formations gagnent en mettant sous contrat des joueurs autonomes ou en complétant des échanges impliquant des super vedettes à gros salaires pour de jeunes espoirs.

Les Yankees et les Red Sox sont les exemples parfaits.

La Ligue américaine est supérieure

La beauté du Match des Étoiles, c’est le jeu des comparaisons. Analysons ensemble les joueurs partants au Match des Étoiles. Il y a quelques positions à égalité, dont au troisième but, au premier but et au poste de receveur. La parité s’arrête à ces trois positions, car ensuite c’est une inégalité qui saute aux yeux. Le trio de voltigeurs de la Ligue nationale composé de Nick Markakis, Matt Kemp et Bryce Harper est-il aussi bon que celui de la Ligue américaine qui peut compter sur Aaron Judge, Mike Trout et Mookie Betts, sans oublier le frappeur de choix, J.D. Martinez?

Au milieu de l’avant-champ, la bataille est entre Ozzie Albies (Atlanta) et Trevor Story (Colorado) de la Ligue nationale d’un côté, et Jose Altuve (Houston) et Manny Machado (Baltimore) de l’autre. C’est la reprise du combat de David et Goliath. La question qu’on doit se poser est combien de fois David peut gagner.

Le talent de la Ligue nationale est excitant, mais il n’est pas à la hauteur du calibre de jeu de la Ligue américaine.