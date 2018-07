Jeremy Hellickson excelle au monticule

Jeremy Hellickson a connu une excellente sortie pour permettre aux Nationals de Washington de vaincre les Pirates, mardi à Pittsburgh.

Hellickson (3-1) n’a permis que deux coups sûrs et un but sur balles en cinq manches de travail.

Anthony Rendon a également été l’un des principaux artisans de cette victoire en frappant un circuit de deux points en cinquième manche.

Mark Reynolds (but sur balles), Adam Eaton (simple) et Juan Soto (but sur balles) ont tous ajouté un point lors du tour au bâton suivant.

Daniel Murphy a quant à lui placé quatre fois la balle en lieu sûr en autant de présences officielles au bâton, touchant la plaque une fois dans la victoire.

Joe Musgrove (3-4) a alloué deux points, cinq coups sûrs et une passe gratuite tout en retirant neuf adversaires sur des prises en cinq manches. Max Moroff a été à l’origine du seul point de la formation de la Pennsylvanie.

Les Pirates ont rempli les coussins avec deux retraits enregistrés en fin de neuvième, mais Kelvin Herrera a évité la catastrophe en retirant Francisco Cervelli sur élan.