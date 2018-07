Des négociations pour un choc entre David Lemieux et Gary O’Sullivan

La firme Eye of the Tiger Management (EOTTM) tenterait d’organiser un combat entre son protégé David Lemieux et l’Irlandais Gary O’Sullivan, un duel qui serait présenté en sous-carte du choc de titans qui opposera Gennady Golovkin à Saul «Canelo» Alvarez en septembre prochain à Las Vegas.

Selon ce qu’a appris notre journaliste Nancy Audet, le dirigeant d’EOTTM, Camille Estephan, serait en négociation avec le clan d’O’Sullivan (28-2-0, 20 K.-O.), mais ce dernier imposerait de nombreuses conditions.

En cas d’échec, Estephan et son équipe auraient déjà un adversaire en tête pour Lemieux (39-4-0, 33 K.-O.).

O’Sullivan, un Irlandais, s’est fait remarquer au Québec en décembre dernier, alors qu’il avait livré tout un combat à l’Américain Antoine Douglas en sous-carte d’un combat de Lemieux à Laval.

Dès lors, plusieurs amateurs et observateurs avaient exprimé l’envie de voir un combat entre lui et le Québécois se matérialiser.

Lemieux a d’ailleurs défié O’Sullivan à ce sujet sur les médias sociaux, mardi.

Let’s go @spike_osullivan you wanted to fight me,I’m here. Don’t chicken out let’s give the fans a fight for September.