Xander Bogaerts et Mark Reynolds récompensés

Le joueur d’arrêt-court des Red Sox de Boston Xander Bogaerts et Mark Reynolds, qui évolue au premier but pour les Nationals de Washington, ont respectivement été nommés joueur de la semaine dans l’Américaine et la Nationale, lundi.

Reynold a marqué les esprits en produisant 10 points en une seule partie contre les Marlins de Miami, samedi, également une marque de concession. Il a notamment frappé deux longues balles dans cette rencontre.

Le lendemain, il a fait sa première apparition en carrière au monticule, effectuant un retrait.

Au total, il a conservé une moyenne au bâton de ,625, étant à l’origine de 12 points en plus d’en marquer huit.

Bogaerts a pour sa part cogné deux doubles et deux circuits, soutiré huit buts sur balles et produit 10 points en six matchs lors de la semaine qui s’est terminée dimanche. Il a maintenu une moyenne de ,400.

La formation du Massachusetts a par ailleurs remporté ses six duels.