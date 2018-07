Wimbledon: la tradition prime sur le Mondial

Les organisateurs de Wimbledon ont maintenu leur position lundi: la finale hommes commencera à son heure habituelle, même si elle se superpose avec la finale du Mondial de football, où l'Angleterre pourrait jouer.

La question s'est posée avec insistance aux organisateurs. Fallait-il modifier ou non l'heure de la finale du simple messieurs qui est prévue à 14H00 locales, peu avant la finale du Mondial, dont le coup d'envoi est prévu à 16H00 en Angleterre?

Une interrogation d'autant plus pressante que l'Angleterre pourrait être sur le terrain. Les coéquipiers d'Harry Kane doivent battre la Croatie lors de la demi-finale de mercredi, pour accéder à la finale du Mondial pour la première fois depuis 1966, quand elle a soulevé le trophée. Mais cette éventualité n'a pas perturbé la tradition qui sied à Wimbledon.

«Maintenir l'horaire de 14H00 est notre propre décision. On s'y tient cette année, et on s'y tiendra l'année prochaine», a déclaré Richard Lewis, directeur général du All England Club.

Il a ajouté qu'il n'était prévu de diffuser ni la demi-finale de mercredi, ni la finale de dimanche, sur les écrans géants positionnés sur les côtés du court numéro 1.

Samedi dernier, l'Angleterre s'est hissée en demi-finales en battant la Suède, un match qui n'a pas bouleversé l'agenda de Wimbledon où les rencontres de tennis se sont déroulées normalement.

«La journée de samedi était l'une des plus spéciales. La compétition de tennis était belle et un match de football historique se déroulait ailleurs», a résumé Lewis.

«Certains ont suivi le foot sur leurs appareils électroniques sans déranger les autres spectateurs. On pouvait deviner quand l'Angleterre marquait, et c'était formidable, mais personne ne s'est plaint d'avoir été dérangé pour profiter du tennis. Je suis certain qu'il en sera de même mercredi - et espérons dimanche aussi», a-t-il ajouté.

Exaspéré par les commentaires dans la presse anglaise affirmant que le All England Club était indifférent à la vague d'affection nationale pour l'équipe menée par Gareth Southgate, Lewis a tenu à se défendre.

«Nous sommes une compétition de tennis, mais nous savons que quelque chose de spécial se déroule ailleurs», a-t-il souligné.

Si l'Angleterre participe à la finale de dimanche, il est possible que la finale hommes ne soit même pas encore terminée lors du coup d'envoi. Il y a dix ans, Nadal avait triomphé face à son grand rival Federer lors d'une épopée de cinq manches qui s'était terminé dans la soirée.