Un rêve devenu réalité pour J.A Happ

Les Blue Jays se sont inclinés devant les Yankees de New York, dimanche, mais c’est la première sélection en carrière du lanceur J.A Happ pour le match des étoiles qui a retenu l’attention après la rencontre.

Le gaucher a maintenu une fiche de 10-5 et une moyenne de points mérités de 4,44 cette saison pour obtenir son billet pour la classique annuelle, qui aura lieu le 17 juillet, à Washington.

Le gérant de la formation torontoise, John Gibbons, était d’avis que cette sélection ne pouvait arriver à une meilleure personne.

«Il est le genre de personne que tu veux encourager, a expliqué Gibbons au quotidien "Toronto Sun". Vous appuyez toute l’équipe, mais il y a quelque chose de spécial avec lui, et peu de joueurs obtiennent une chance de jouer dans ce match.»

Un rêve devenu réalité

Le principal intéressé n’a pas caché sa joie dans le vestiaire de l’équipe, indiquant qu’il s’agissait d’un rêve devenu réalité.

«J’étais un grand collectionneur de cartes quand j’étais enfant, s’est rappelé le lanceur. Je collectionnais toujours les cartes des étoiles. C’était un peu irréel quand j’ai appris la nouvelle.»

À 35 ans, Happ a fort possiblement joué plus de matchs qu’il n’en disputera avant la fin de sa carrière. Cette expérience lui a été très utile pour élever son jeu.

Ses apprentissages devraient d’ailleurs lui être utiles prochainement, puisqu’il a connu deux mauvais départs récemment. Il a concédé sept points en cinq manches et deux tiers aux Tigers de Detroit le 1er juillet et six autres en deux manches et deux tiers aux Yankees de New York, samedi.

«Je suis devenu meilleur pour gérer les mauvaises sorties, a analysé l’artilleur. Les derniers matchs ont fait mal, mais [cette nouvelle] m’aide à tourner la page et à me concentrer sur mes prochains départs et sur le match des étoiles.»

Les Blue Jays ont néanmoins encore beaucoup de travail à faire avant la pause du match des étoiles avec des séries contre les Braves d’Atlanta et les Red Sox de Boston.

Lors du premier de deux duels à Atlanta, mardi, Marcus Stroman affrontera Julio Teheran.