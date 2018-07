Un autre circuit de J.D. Martinez propulse les Red Sox

J.D. Martinez a une fois de plus fait résonner son bâton, claquant sa 28e longue balle de la saison, pour aider les Red Sox à remporter un septième match de suite, cette fois par la marque de 5-0 contre les Rangers du Texas, lundi à Boston.

Martinez a expédié la balle dans les gradins en fin de huitième manche, lorsque Mookie Betts et Andrew Benintendi se trouvaient sur les sentiers.

Les deux autres points des favoris locaux ont été l’œuvre de Steve Pearce, qui a lui aussi cogné un circuit, cette fois lors du tour au bâton initial.

Eduardo Rodriguez (11-3) a connu une autre excellente sortie, ne donnant que trois coups sûrs et autant de buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Mike Minor (6-4) a pour sa part permis deux points et six balles en lieu sûr, lui qui a œuvré pendant cinq manches et un tiers.