Mathew Barzal est prêt à mener les Islanders

Le départ de John Tavares laisse un trou béant à combler chez les Islanders de New York. Toutefois, par chance pour elle, la formation de Long Island possède dans ses rangs un jeune joueur au talent exceptionnel.

Mathew Barzal a obtenu le plus de points chez les Islanders en 2017-2018, avec 85 points, en route vers le trophée Calder. Tavares a de son côté obtenu 84 points lors de la dernière campagne; pour la première à un autre rang que premier au classement des pointeurs de son équipe depuis 2013-2014.

Et Barzal, qui espère remplir les souliers de Tavares en tant que premier joueur de centre, a déjà discuté avec son nouvel entraîneur-chef, Barry Trotz.

«Il a dit que ce serait différent lors de ma deuxième année, a souligné Barzal au quotidien Newsday. Sans John, je vais avoir plus d’attention et tout sera amplifié. Je suis excité à propos de ça. C’est ça être compétitif. Je le prends plus comme un compliment, comme une marque de respect.

«Je suis excité. Mais tu ne peux pas remplacer un gars comme John.»

Mais le stage junior qu’a effectué Barzal l’a préparé à vivre des moments comme celui-là.

«Chaque soir, les équipes m’étouffaient, a confié celui qui évolué avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de l’Ouest. Deux, trois gars me surveillaient. Ç’a fait de moi un meilleur joueur. Comme dans la LNH, tu dois réussir à trouver un moyen pour t’en sortir.»

Si l’ancien entraîneur des Islanders Doug Weight a joué un certain rôle dans l’éclosion accélérée de Barzal, Trotz espère en avoir un aussi grand.

«J’ai parlé à tous les joueurs à propos de mes attentes, a souligné Trotz à NHL Network Radio de SiriusXM, tel que rapporté par le site de la LNH. Ce qui a été une bénédiction lorsque John a pris sa décision, c’est que les joueurs m’ont envoyé des messages en me disant que tout irait bien. C’est une étape importante pour toute organisation qui désire aller de l’avant.»