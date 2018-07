Leylah Annie Fernandez impressionne chez les juniors

WIMBLEDON – Elle n’a que 15 ans, elle a beaucoup de talent, elle parle trois langues couramment et elle n’est pas intimidée face aux meilleures joueuses d’âge junior au monde.

Après avoir atteint la ronde des demi-finales au tournoi de Roland-Garros, contre toute attente, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a bien entamé lundi le tournoi de Wimbledon en remportant une victoire de 6-4 et 7-6 (2) aux dépens de Violet Apisah, une joueuse de 18 ans originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La 11e tête de série a démontré une belle force de caractère en fin de match pour remonter la pente et arracher la victoire dans ce premier tour chez les juniors.

«Je suis heureuse d’avoir gagné, mais je n’ai pas joué au niveau que j’espérais, a commenté Leylah Annie Fernandez, qui a appris à jouer au tennis à Laval sous les conseils de son père Jorge. Je dois attaquer davantage si je veux réaliser mon rêve de remporter ce tournoi du Grand chelem.»

Très nerveuse

Francisco Sanchez, son entraîneur depuis cinq ans, a souligné que sa protégée était très nerveuse.

«Leylah a dû patienter durant toute la journée avant de disputer ce premier match, les rencontres précédentes en double ayant été très longues sur le court numéro 9. Ça ne lui a pas facilité la tâche. Heureusement, elle a su surmonter les obstacles pour gagner ce premier match. Ça va lui donner confiance, car de jouer sur le gazon est quelque chose de nouveau pour elle.»

Fernandez reçoit, depuis peu de temps, l’appui financier de Tennis Canada. Elle se retrouve dans une situation plutôt particulière puisque ses parents résident maintenant à Boyton Beach, en Floride, pour des raisons de boulot.

«Je passe une trentaine de semaines par année à Montréal, où je m’exerce au centre national d’entraînement, a mentionné celle qui est mature pour son âge. Je loge dans une famille d’accueil quand je suis au Québec. Je suis très heureuse que Tennis Canada ait décidé de rembourser plusieurs dépenses, dont celles des longs voyages en France et en Angleterre pour participer à ces deux tournois du Grand chelem. La seule manière de progresser est de pouvoir se mesurer aux meilleures joueuses.»

Fernandez, qui parle bien le français, l’anglais et l’espagnol, découvre avec grand plaisir le site de Wimbledon.

«Je rêvais de jouer ici et voilà que ce rêve s’est réalisé. Le gazon est en très bon état, même si le tournoi en est à sa deuxième semaine. Tout est parfait. Et les fraises sont aussi bonnes qu’on me l’avait dit...» a-t-elle conclu en souriant.