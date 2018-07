Les Yankees prennent leur revanche face aux Orioles

Après avoir échappé le premier match d’un programme double face aux Orioles, les Yankees de New York se sont repris de belle façon lundi, à Baltimore, en signant un gain de 10-2 dans le deuxième affrontement de la soirée. Brett Gardner et Austin Romine ont propulsé la formation new-yorkaise avec des productions de trois points.

Gardner a claqué son septième circuit de la saison en quatrième manche alors que Neil Walker était sur les sentiers. Il est revenu à la charge en huitième avec un double productif. Romine a aussi frappé un circuit de deux points en plus de produire un point à l’aide d’un double.

Du côté des Orioles, Tim Beckham a généré deux points à l’aide de son deuxième circuit de la saison.

Luis Cessa (1-1) a empoché la victoire, lui qui n’a accordé que trois coups sûrs et autant de buts sur balles en six manches, en plus de retirer quatre frappeurs au bâton. Giovanny Gallegos a réussi son premier sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Yefry Ramirez (0-3) qui a alloué quatre points et neuf coups sûrs en neuf manches.

Danny Valencia mène les Orioles

Dans le premier match de la soirée, c’est un circuit de trois points de Danny Valencia qui a permis aux Orioles de s’imposer 5-4 face aux Yankees.

Alors que l’équipe locale était menée 4-2 après cinq manches et demie, Valencia a propulsé la balle de l’autre côté de la clôture pour une neuvième fois cette saison. Mark Trumbo et Jonathan Schoop l’ont précédé au marbre.

Trumbo avait produit les deux premiers points des Orioles en quatrième manche avec sa 12e longue balle de la campagne.

Du côté des Yankees, Giancarlo Stanton a claqué son 22e circuit de la saison. Aaron Judge, Didi Gregorius et Neil Walker ont produit les autres points des visiteurs à l’aide de simples.

Mike Wright fils (2-0) a obtenu la victoire. En deux manches au monticule, il a alloué un point et deux coups sûrs en plus de retirer quatre frappeurs au bâton. Pour sa part, Zach Britton a signé son deuxième sauvetage de la saison.

CC Sabathia (6-4) a encaissé le revers après avoir concédé cinq points en autant de manches.