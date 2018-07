Le talon d'Achille de Tomas Plekanec

Tout au long de sa carrière, le vétéran Tomas Plekanec a réussi à gagner l'estime de ses entraîneurs. Sa polyvalence et sa fiabilité défensive lui ont valu d'être utilisé à toutes les sauces.

À 35 ans, le rendement offensif du Tchèque a chuté, mais son jeu demeure valorisé par les Canadiens, si bien qu’ils lui ont offert un contrat d’un an le 1er juillet.

Toutefois, s’il y a bien une situation dans laquelle le Tricolore pourrait se garder de l'employer la saison prochaine, c’est en tirs de barrage.

De 2005-2006 – saison marquant l’instauration de la séance – à 2017-2018, on dénombre au total 220 joueurs qui se sont élancés au moins 20 fois lors de la fusillade.

Et si on les classe en ordre décroissant selon leur taux d’efficacité, on retrouve Plekanec tout en bas de la liste... au 220e rang!

L’attaquant portant le col roulé a été limité à quatre buts en 30 tentatives pour un rendement de 13,3%.

À chacun ses forces et ses faiblesses, il faut croire! Après tout, vous remarquerez dans les listes ci-dessous que plusieurs joueurs doués y font mauvaise figure, alors que des attaquants marginaux comme Jacob Josefson et Erik Christensen causent la surprise.

Au final, tout cela n'a qu'un poids infime par rapport aux 607 points en 998 matchs du joueur de centre, qui devrait prendre part à une 1000e rencontre dans la LNH la saison prochaine.

Les meilleurs de 2005-2006 à 2017-2018 (min. 20 tentatives)

1. Vyacheslav Kozlov : 27 en 46 (58,7%)

2. Aleksander Barkov : 19 en 35 (54,3%)

3. Jacob Josefson : 13 en 24 (54,2%)

4. T.J. Oshie : 40 en 75 (53,3%)

5. Erik Christensen : 29 en 55 (52,7%)

6. Mats Zuccarello : 23 en 45 (51,1%)

7. Frans Nielsen : 48 en 96 (50%)

7. Tyler Seguin : 26 en 52 (50%)

7. Ales Kotalik : 22 en 44 (50%)

10. Shawn Horcoff : 11 en 23 (47,8%)

Les pires

211. Nazem Kadri : 5 en 25 (20%)

212. Dany Heatley : 6 en 35 (17,1%)

212. Jeff Skinner : 6 en 35 (17,1%)

214. Daniel Sedin : 5 en 31 (16,1%)

215. Martin Havlat : 4 en 25 (16%)

216. Michael Ryder : 6 en 38 (15,8%)

217. Sean Couturier : 3 en 20 (15%)

218. Adam Henrique : 3 en 21 (14,3%)

218. Evander Kane : 3 en 21 (14,3%)

220. Tomas Plekanec : 4 en 30 (13,3%)