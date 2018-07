Le sélectionneur argentin maintenu pour le moment

La Fédération argentine de football (AFA) a décidé de maintenir pour le moment, dans ses fonctions de sélectionneur national Jorge Sampaoli, tout en l'envoyant diriger les U20 argentins lors d'un tournoi fin juillet à L'Alcudia près de Valence, en Espagne.

Claudio Tapia et Daniel Angelici, respectivement président et vice-président de l'AFA, se sont retrouvés lundi au sud de Buenos Aires, en présence de Sampaoli, pour évoquer, selon les termes d'un communiqué publié à l'issue de cette réunion, «la performance et le rendement du sélectionneur lors de la dernière Coupe du monde» en Russie.

«En outre (...), Sampaoli sera chargé de diriger l'équipe des moins de 20 ans lors d'un tournoi qui se disputera à L'Alcudia, dans la province de Valence, à la fin juillet», a indiqué l'AFA.

Le communiqué de l'AFA précise que la situation de Sampaoli sera évaluée lors d'une prochaine réunion du Comité exécutif de la fédération prévue pour fin juillet.

Selon la presse argentine, le président et le vice-président de l'AFA auraient signifié à Sampaoli lundi que son temps était passé.

Les spéculations vont bon train sur un départ de Sampaoli, qui semble inéluctable depuis l'élimination de l'Albiceleste en huitièmes de finale du Mondial par la France le 30 juin.

La semaine dernière, la presse argentine avait cependant affirmé que si l'AFA le démettait de ses fonctions quatre ans avant l'échéance de son contrat, elle devrait lui verser une indemnité d'environ 15 millions de dollars.