La saison d’Andre De Grasse est terminée

Le sprinteur canadien Andre De Grasse a annoncé lundi devoir mettre un terme à sa saison en raison d’une blessure à la cuisse.

Le triple médaillé aux Jeux de Rio a subi sa blessure aux ischio-jambiers en demi-finale de l’épreuve de 200 m des Championnats canadiens, samedi à Ottawa. La veille, à l’épreuve du 100 m, De Grasse avait dû se contenter de la troisième place.

Une blessure différente à la cuisse avait forcé De Grasse à déclarer forfait pour les Championnats du monde d’athlétisme, qui étaient disputés à Londres l’an dernier.

De Grasse voudra rapidement tourner la page sur cette année 2018 difficile, au cours de laquelle il a également dû se remettre d’une mononucléose. Le diagnostic tardif explique en partie pourquoi le sprinteur n’a pas eu les résultats espérés en début d’année en Diamond League.

«Je crois que les problèmes auxquels j’ai été confrontés ces 12 derniers mois m’ont rendu encore plus affamé, a commenté l’athlète de 23 ans par voie de communiqué.

«Je vais guérir rapidement de cette blessure. Pour les prochaines semaines, pendant que je guéris, je vais être avec ma fille [née le 22 juin dernier] et me concentrer à être un bon père. Et je vais faire en sorte de revenir plus fort que jamais.»