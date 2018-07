Frappe et court: sept courses à surveiller après le match des étoiles

Publié aujourd'hui à 12h21

Mis à jouraujourd'hui à 12h31

Mis à part la section Centrale de la Ligue américaine, rien n'est encore décidé pour le premier rang des cinq autres divisions. Voici les courses à surveiller en deuxième moitié de saison.

1) RED SOX vs YANKEES. Les deux équipes sont dans une lutte à finir pour le premier rang dans l'Est de l'Américaine. Ils vont s'affronter à 10 reprises en deuxième moitié. D'ailleurs, les trois derniers matchs en saison régulière seront présentés au Fenway Park. Le prix de consolation pour l'équipe qui va terminer au deuxième rang : un match à élimination directe.

2) BREWERS vs CUBS. Les Brewers tiennent le coup pour l'instant devant les champions en titre de la Série mondiale de 2016. Les deux s'affrontent à huit reprises après le match des étoiles. Les Brewers devront vaincre leur complexe face aux Cubs, car ils ont un dossier de 3-8 cette saison face aux hommes de Joe Maddon.

3) PHILLIES vs BRAVES. Les Nationals étaient favoris pour remporter la section Est de la Nationale. Toutefois les surprenants Phillies et les jeunes Braves sont à égalité au premier rang. Le droitier de 25 ans Aaron Nola des Phillies est dans la course au Cy-Young avec une fiche de 11-2. Atlanta peut compter sur Ozzie Albies comme bougie d'allumage. Le deuxième but de 21 ans domine la ligue pour les coups sûrs pour plus d'un but avec 50. Ce sera intéressant de voir comment les jeunes joueurs des deux équipes vont se comporter au mois d'août et en septembre en pleine course au championnat.

4) DIAMONDBACKS vs DODGERS. Les Dodgers avaient un dossier de 16-26 à la mi-mai. Depuis, 32-15 et encore sept rencontres face aux Diamondbacks. Les deux équipes sont également dans la course des équipes repêchées avec les Braves, Phillies et Cubs.

5) ASTROS vs MARINERS. Les champions en titre de la Série mondiale les Astros n'ont pas ralenti. Ils présentent le meilleur différentiel des majeures à +188. Toutefois, les Mariners sont seulement à 3,5 matchs du premier rang et ils ont encore 13 rendez-vous avec Houston. Si les Mariners ne rejoignent pas les Astros au premier rang, ils pourraient quand même se retrouver face à Boston ou New York lors d'un match à élimination directe.

6) MARINERS vs ATHLETICS. Ma plus grande surprise cette saison est le rendement des Athletics d'Oakland. Ils viennent de gagner deux séries face aux Indians et ils amorcent lundi soir une série déterminante de quatre matchs à Houston. Ils ont un retard important de 6,5 matchs derrière les Mariners, mais ils ont un excellent personnel de releveurs avec en tête Blake Treinen ( 5-1, 0,81 22 vp) et la recrue Lou Trivino (7-1, 1,41)

7) 31 JUILLET. La dernière course est celle de la date limite des transactions. Quelle équipe remportera la loterie Manny Machado? J.A. Happ va-t-il se retrouver avec les Yankees, les Phillies ou les Cubs? Les gros noms retiennent toujours l'attention, mais il faut surveiller de près le marché des releveurs. En octobre, on gagne et perd les séries avec la relève. Les lanceurs suivants sont disponibles :