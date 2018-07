Félix Auger-Aliassime éliminé dès le premier tour en Suède

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est incliné dès le premier tour du tournoi Challenger de Bastad en Suède, lundi.

Le joueur de 17 ans a perdu la première manche 6-4 contre le Français Constant Lestienne avant de se retirer alors qu’il tirait de l’arrière 3-2 au second set.

À la troisième partie de la deuxième, Auger-Aliassime a fait appel au physiothérapeute pour traiter une apparente blessure à une jambe.

Trailing Lestienne 4-6 2-1* in Bastad, Auger Aliassime calls the physio for a lower leg issue.