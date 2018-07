Buffon arrive à Paris

Costume impeccable et langue de Molière en préambule: Gianluigi Buffon, humble mais sûr de sa force, a déjà posé son empreinte sur le Paris SG... et avancé ses pions dans l'optique de la guerre des goals, à venir.

«Personne ne m'a jamais dit que j'étais titulaire a priori (...) Mais je veux démontrer que je suis un grand gardien»: en une phrase, Buffon, le portier aux 176 sélections avec l'Italie a respecté les codes de la politesse, sans renier ses ambitions.

Comment pourrait-il en être autrement pour l'emblématique gardien de la Squadra Azzura, dont l'élégance autant que le niveau affiché tout au long de ses plus de 20 ans de carrière ont grandement contribué à sa venue à Paris malgré son âge avancé ? (40 ans).

Détendu, souriant, affichant une sérénité à toute épreuve, le champion du monde 2006 s'est parfaitement plié à l'exercice d'une présentation, rendez-vous finalement rare pour lui dans sa carrière.

Paris n'est que son troisième club professionnel, après Parme (1991-2001), puis la Juventus (2001-2018).

Cinq gardiens sous contrat

«J'ai toujours été titulaire à Parme, à la Juve et en sélection nationale», a souligné Buffon, indiquant par ailleurs que le staff technique parisien ne lui avait pas assuré d'évoluer en tant que N.1 cette saison.

«J'ai toujours été un joueur qui a conquis sa place de titulaire sur le terrain», a poursuivi l'Italien, qui devra composer avec la concurrence du Français Alphonse Aréola et de l'Allemand Kevin Trapp, tous deux internationaux.

«C'est sûr que j'ai 40 ans mais je suis en excellente forme physique et mentale et je sais que quand il y a besoin d'avoir des objectifs importants (dans un club) il faut l'aide de tout le monde. On a tous du temps de jeu durant la saison, moi je ferai tout pour mettre les autres dans les meilleures conditions. Je veux démontrer que je suis un grand gardien et je suis sûr que je le ferai», a ajouté Buffon.

Avec lui, le PSG compte désormais 5 joueurs sous contrat à ce poste (Areola, Trapp, Descamps, Cibois). Après avoir passé la saison dans la peau du N.1, Alphonse Areola, actuellement au Mondial avec l'équipe de France, a déjà déclaré qu'il ne souhaitait pas se retrouver sur le banc à la reprise du Championnat.

«Encore apprendre»

Tout en douceur, Buffon a donc clairement souligné son intention de jouer à Paris, tout en transmettant son savoir.

«J'ai passé dix ans de ma vie à Parme, 17 à la Juve, et sur ces 17 dernières années, je m'étais créé une zone de confort très importante. Or, objectivement, je n'aime pas les zones de confort, j'aime les défis, j'aime me remettre en question, comme joueur et comme personne», a-t-il encore expliqué.

«Je vais devenir un gardien meilleur car je vais encore apprendre une nouvelle façon de travailler, une nouvelle culture et rencontrer des gens: je ne pouvais pas dire non», a-t-il conclu.

Très à l'aise dans son nouvel environnement, Buffon n'a pas manqué de souhaiter le meilleur à la France, son nouveau pays d'accueil, alors qu'approche la demi-finale de la Coupe du monde (mardi contre la Belgique).

«Je pense que l'on avait oublié la France au moment de faire les pronostics. Je pense qu'elle va aller au bout. Elle a un sélectionneur extraordinaire que j'ai connu à Turin», a-t-il rappelé. Didier Deschamps a entraîné la Juventus entre 2006 et 2007 lors de sa rétrogradation en Serie B, et lui a permis de réintégrer la Serie A au bout d’un an, avec Buffon dans les cages.

La Juve, que Buffon va désormais devoir oublier pour de bon.