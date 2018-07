Bryan Holaday met fin au match en 10e

Bryan Holaday a frappé un simple productif qui a mis fin au match en 10e manche, lundi à Miami, procurant une victoire de 4-3 aux Marlins contre les Brewers de Milwaukee.

Miguel Rojas a marqué le point de la victoire. Se rendant sur les sentiers après avoir été atteint, il a avancé au deuxième lorsque Cameron Maybin a soutiré un but sur balles avant de voler le troisième coussin.

Appelé en relève au début de la manche supplémentaire, Corey Knebel (2-1) n’a pas été en mesure de prolonger le match.

Le partant Chase Anderson avait pourtant mis les Brewers dans une situation enviable plus tôt, n’allouant qu’un point non mérité, huit coups sûrs et deux passes gratuites en quatre manches et deux tiers.

La victoire est allée au dossier de Brad Ziegler (1-5), qui a concédé un coup sûr et deux buts sur balles sans permettre de point, en 10e.

Starlin Castro et Brian Anderson, pour les favoris locaux, et Jesus Aguilar, dans la défaite, ont expédié des balles dans les gradins.