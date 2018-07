Aaron Nola excelle contre les Mets

Le partant des Phillies de Philadelphie Aaron Nola a excellé au marbre en plus de produire trois points dans un gain contre les Mets au compte de 3-1. Les deux clubs se sont ainsi séparé les honneurs d’un programme double, lundi à New York.

Nola (12-2) n’a donné qu’un coup sûr et un but sur balles en sept manches, retirant 10 frappeurs sur des prises, en plus de claquer un double qui a été à l’origine de tous les points des siens.

Victor Arano a pour sa part enregistré un troisième sauvetage cette saison.

Dans l’autre camp, Corey Oswalt (0-2) a octroyé trois points, une seule frappe en lieu sûr et trois passes gratuites en six manches. Wilmer Flores a cogné un double productif.

Flores tranche

Grâce à un circuit en solo en 10e manche, Flores a par ailleurs procuré une victoire de 4-3 aux Mets, lors du premier match d’un programme double. Il s’agissait d’une huitième longue balle cette saison pour lui.

Asdrubal Cabrera a produit deux points pour l’équipe locale avec un circuit et un double. Jose Bautista a été à l’origine de l’autre point des Mets.

Pour leur part, Nick Williams, Rhys Hoskins et Maikel Franco ont permis aux Phillies de s’inscrire au tableau indicateur.

La victoire est allée au dossier de Tim Peterson (2-1) qui a alloué deux coups sûrs et retiré un frappeur en une manche de travail.

Chez les visiteurs, Victor Arano (1-1) a subi la défaite après avoir concédé le circuit gagnant à Flores en fin de 10e manche.