Wimbledon: un traditionnel dimanche de congé

Débarrassé de plusieurs embûches, Roger Federer s'avance sur un chemin moins abrupt que prévu vers la finale de Wimbledon à l'heure d'aborder le quatrième tour lors du «Manic Monday». Pour Serena Williams, la voie est dégagée au moins jusqu'en demi-finales où plane l'ombre de Karolina Pliskova.

Qui peut empêcher l'homme aux vingt titres majeurs de jouer une douzième finale dans son jardin anglais? Des concurrents ont les moyens de le gêner mais de là à créer l'exploit...

Le maestro suisse n'a pas eu besoin de forcer pendant ses trois premiers matchs. Rassuré sur son niveau de jeu après un peu de fatigue lors de la préparation sur gazon, il n'a pas cédé la moindre manche. La dernière fois à Londres, c'était en 2016, en demi-finales, lors de sa défaite en cinq manches devant Milos Raonic.

Le frappeur canadien, placé de nouveau sur sa trajectoire à ce niveau de la compétition, est probablement le plus coriace, même si Federer a repris l'ascendant sur lui. L'an passé, il l'avait dominé en trois sets sur le court central (quart de finale). Le mois dernier, il l'a battu en deux manches en finale à Stuttgart.

Depuis que les Croates Borna Coric et Marin Cilic, ont quitté le tournoi prématurément - d'entrée de jeu pour le premier, dès le deuxième tour pour le second - l'horizon s'est éclairci pour «RF». Coric, qu'il aurait pu affronter au quatrième tour, est le seul à l'avoir battu cette année sur gazon (finale à Halle). Cilic pouvait se dresser devant lui en demi-finales.

Surclassé en finale par le «Maître» l'an passé, le cinquième mondial s'était montré plus coriace lors de l'épilogue à Melbourne (victoire de Federer en cinq manches) et son titre au Queen's l'avait rasséréné. À la place de Coric, Federer croisera un Français, Adrian Mannarino, qui ne lui a pris qu'un set en cinq duels, chez lui à Bâle en octobre (quart). Le no.2 français (26e mondial) est à l'aise sur gazon. Il goûte à la deuxième semaine pour la troisième fois et avait atteint la finale à Antalya, lors de la préparation, comme l'an passé.

«Je pense qu'il va beaucoup mieux retourner que ce qu'ont fait les autres, estime Federer, qui n'a pas eu une balle de bris à défendre en trois matchs. Pour moi, passer neuf sets comme ça, c'est formidable... L'expérience à Stuttgart et Halle paie maintenant. Je suis content d'avoir joué ces neuf matchs là-bas. Si j'arrive à jouer aussi bien, c'est grâce à ça», a souligné le no.2 mondial qui, en cas de victoire, affronterait un autre Français Gaël Monfils (neuf victoires pour quatre défaites) ou le Sud-Africain Kevin Anderson (4V/0D), pour la première fois sur herbe.

Nadal face à un serveur

Le no.1 mondial Rafael Nadal, que Federer ne retrouverait qu'en finale - dix ans après celle mythique remportée par l'Espagnol - espère franchir le cap du quatrième tour pour la première fois depuis 2011.

Après une quasi promenade de santé, le champion de Roland-Garros croise un puncheur au service, Jiri Vesely, pas le genre de joueur qu'il affectionne sur gazon. S'il franchit l'écueil tchèque, son parcours se compliquerait avec Juan Martin Del Potro potentiellement en quarts de finale et Novak Djokovic en demi-finales.

Arriver jusque-là serait une première pour le Serbe depuis le dernier de ses trois titres en 2015. Il lui faudra déjà écarter le jeune frappeur russe Karen Khachanov, comparé à Marat Safin pour sa puissance.

Serena face à la 120e mondiale

Chez les dames, Serena Williams, en quête d'un huitième trophée à Londres, ne devrait pas rencontrer trop de problèmes pour se défaite de la 120e mondiale, la Russe Evgeniya Rodina, issue des qualifications. Ce n'est pas tellement en quarts (Ekaterina Makarova ou Camila Giorgi) que la situation se corserait mais plus en demi-finales si toutefois Pliskova, dernière rescapée des dix premières têtes de série, arrive jusque-là.

Malgré l'hécatombe chez les mieux classées, il reste quelques sérieuses concurrentes dans l'autre moitié de tableau, en particulier une ancienne N.1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber, finaliste en 2016, et la championne de Roland-Garros 2017, la Lettone Jelena Ostapenko. Un choc entre les deux pourrait avoir lieu en demi-finales.