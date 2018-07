Raphaël Gagné chute et se retrouve en 62e place

Victime d’une chute en début d’épreuve, Raphaël Gagné a dû se contenter d’une 62e place lors d’une épreuve de cross-country de la Coupe du monde de vélo de montagne disputée à Val di Sole, en Italie, dimanche.

«C’était une course décevante, même si je suis bien content de mon niveau de forme. Malheureusement, j’ai subi une très grosse chute au départ, donc après environ 30 secondes du début, j’étais dernier. C’est plate, mais une chute comme celle-là, ça fait plein de conséquences», a expliqué l’athlète de Québec qui a fini à 8 min 34 s de la tête.

«En début de course comme ça, plusieurs sont nerveux ou agressifs. Il y en a un devant moi qui a fait un mouvement très brusque pour dépasser et je me suis tout simplement fait ramasser. C’est dur de prévenir ces choses-là. Je suis déçu du résultat, même si j’ai été capable de remonter.»

Léandre Bouchard est celui qui s’est le mieux classé chez les Québécois. Il a pris le 55e rang, accusant un retard de huit minutes sur le Suisse Nino Schurter (1:26:32), vainqueur de la course.

Également en action, Alexandre Vialle (à trois tours) a fini 104e.

Du côté féminin, Maghalie Rochette a signé le meilleur résultat québécois, dimanche. Elle a pris le 41e rang, terminant à 12:09 de la gagnante, la Polonaise Maja Wloszczowska (1:30:51).

La Canadienne Emily Batty (+9 s) a mis la main sur la médaille d’argent, tandis que la Suisse Jolanda Neff (+30 s) a récolté le bronze.

Deux autres Canadiennes ont réussi à se hisser dans le top 20. Il s’agit de la Britanno-Colombienne Sandra Walter et de l’Ontarienne Haley Smith, qui ont respectivement fini 18e et 19e.

Catherine Fleury, Cindy Montambault et Rebecca Beaumont ont fini aux 46e, 52e et 56e échelons. Elles ont toutes conclu à un tour de la gagnante.

Aux épreuves des moins de 23 ans, Juliette Tétreault (+14:10) a pris le 46e rang et Anne-Julie Tremblay (à un tour) a terminé 49e.

Chez les hommes, Raphaël Auclair (+7:51), Marc-André Fortier (+8:05) et Félix Belhumeur (à 1 tour) ont fini 62e, 64e et 80e.

La Coupe du monde suivante se déroulera la fin de semaine prochaine à Andorre.