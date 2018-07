Match des étoiles : J.A. Happ sera l’unique représentant des Jays

Le lanceur J.A. Happ sera le seul porte-couleurs des Blue Jays de Toronto qui participera au match des étoiles du baseball majeur prévu le 17 juillet à Washington.

Ainsi, le gaucher évoluera dans le camp de la Ligue américaine et en sera à une première présence à la classique. Happ, 35 ans, a conservé une fiche de 10-5 et une moyenne de points mérités de 4,44 cette saison. En 105 manches et un tiers, il a totalisé 115 retraits sur des prises.

Par ailleurs, le vétéran a été malmené au cours de ses deux plus récentes sorties, qui se sont soldées par des défaites. Il a concédé sept points en cinq manches et deux tiers aux Tigers de Detroit le 1er juillet et six autres en deux manches et deux tiers aux Yankees de New York, samedi.

Les Red Sox et les Indians à l’honneur

Toujours dans l’Américaine, deux membres des Red Sox de Boston font partie de la formation partante dévoilée dimanche, soit le voltigeur Mookie Betts et le frappeur désigné J.D. Martinez. Les autres athlètes choisis par le public sont le receveur Wilson Ramos (Rays de Tampa Bay), ainsi que Jose Abreu (premier coussin, White Sox de Chicago), Jose Altuve (deuxième but, Astros de Houston), Jose Ramirez (troisième but, Indians de Cleveland), Manny Machado (arrêt-court, Orioles de Baltimore), Aaron Judge (voltigeur, Yankees de New York) et Mike Trout (voltigeur, Angels de Los Angeles). Ce dernier sera partant pour la cinquième fois à vie, un record de concession.

Aussi, les Red Sox et les Indians verront cinq de leurs joueurs en action. Mitch Moreland, Craig Kimbrel et Chris Sale figurent parmi les substituts et lanceurs choisis à Boston, tout comme Francisco Lindor, Michael Brantley, Corey Kluber et Trevor Bauer à Cleveland.

Pour leur part, les Yankees auront également Gleyber Torres, Aroldis Chapman et Luis Severino comme représentants.

Bryce Harper jouera devant ses partisans

Du côté de la Nationale, le joueur de champ extérieur des Nationals Bryce Harper a été élu par les votants du scrutin du match des étoiles, de sorte qu’il jouera devant ses partisans au Nationals Park.

La formation partante du circuit sera complétée par Freddie Freeman (premier but) et Nick Markakis (voltigeur), tous deux des Braves d’Atlanta, Wilson Contreras (receveur) et Javier Baez (deuxième but), des Cubs de Chicago, ainsi que Nolan Arenado (troisième coussin, Rockies du Colorado), Brandon Crawford (arrêt-court, Giants de San Francisco) et Matt Kemp (voltigeur, Dodgers de Los Angeles).

Le Canadien Joey Votto, des Reds de Cincinnati, est au nombre des substituts sélectionnés, à l’image de l’artilleur des Nationals Max Scherzer.