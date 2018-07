F1: Sebastian Vettel remporte le GP de Grande-Bretagne; Lance Stroll 13e

Sebastian Vettel, de l’écurie Ferrari, a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne tandis que le Québécois Lance Stroll (Williams) a fini au 13e rang, dimanche sur le circuit de Silverstone.

Vettel a devancé Lewis Hamilton (Mercedes) et son coéquipier Kimi Raikkonen.

Hamilton, qui tentait d’être le premier pilote à remporter un sixième Grand Prix de Grande-Bretagne en carrière, était parti en position de tête, mais un accrochage avec Raikkonen dès le premier tour l’a fait chuter en 17e position. Raikkonen a écopé d’une pénalité de 10 secondes en raison de l’incident tandis que Vettel en a profité pour prendre les devants.

Le Britannique, pour sa part, a courageusement remonté le peloton tout le long de la course, mais n’a jamais réussi à reprendre la première place.

Son coéquipier, Valtteri Bottas, a connu des ennuis en fin de course et a chuté jusqu’au quatrième rang, lui qui a mené pendant quelques tours.

«La bataille a été rude, a souligné Christian Tortora, analyste F1 de la chaîne TVA Sports. Que ce soit Bottas qui a été en tête pendant de nombreux tours, mais malheureusement, il n'a avait plus de pneus à la fin et il n'a pu résister à Vettel.»

Roulant avec des pneus trop usés, il a perdu la tête quand Vettel l’a doublé de belle façon au 47e tour. Il était grimpé en première position au 33e tour, quand Vettel était entré aux puits. Deux voitures de sécurité, déployées après une sortie de piste de Marcus Ericsson (Sauber) et un accrochage entre Romain Grosjean (Haas) et Carlos Sainz fils (Renault), l’avaient aidé à conserver le premier rang.

Stroll et son coéquipier Sergey Sirotkin (14e) ont pris les deux dernières positions chez les pilotes ayant complété la course. Stroll avait entamé l’événement en 19e place.

«C'est un Grand Prix dont on va se souvenir pendant longtemps, a continué Tortora. On a annoncé 340 000 spectateurs. C'est vrai que le public anglais est un fin connaisseur de tout ce qui est course automobile. Il est là depuis 1950, début du Championnat du monde. Quoi qu'il en soit, Hamilton ne s'en sort pas si mal. Si l'on considère qu'il n'y aura que huit points d'écart au classement entre Vettel et Hamilton et que l'on se retrouvera dans 15 jours en Allemagne, sur le terrain de Vettel, mais aussi sur celui de Mercedes, pour Hamilton.»