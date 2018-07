Blue Jays: troisième duel face aux Yankees

Les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York se disputeront les honneurs du troisième et dernier match de leur série, dimanche après-midi, au Rogers Centre.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 13h00.

Les deux équipes s'étaient divisé les deux premiers matchs; les Jays triomphant 6-2 lors de la partie initiale et les Yankees s'imposant 8-5 par la suite.

Les Blue Jays (41-47) sont au quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine, à 19 matchs des Red Sox de Boston (61-29).

De leur côté, les Yankees (57-29) sont deuxièmes de cette même section, à deux matchs des Red Sox, mais avec quatre matchs en main.

Ryan Borucki (0-1) sera au monticule pour la troupe de John Gibbons. Il sera opposé à Domingo German (2-4).