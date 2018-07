Au moins sept équipes dans le derby Manny Machado

À l’approche de la date limite des transactions, les Orioles de Baltimore reçoivent beaucoup d’appels au sujet de leur joueur de concession, Manny Machado.

Selon le quotidien «Baltimore Sun», pas moins de sept équipes ont fait une offre pour s’approprier le joueur d’arrêt-court, qui sera joueur autonome à la conclusion de la saison.

Parmi les formations qui participent aux enchères, il y a six équipes de la Ligue nationale et une de l’Américaine. Elles sont toutes dans la course au championnat de leurs sections respectives : les Dodgers de Los Angeles, les Diamondbacks de l’Arizona, les Brewers de Milwaukee, les Phillies de Philadelphie, les Braves d’Atlanta, les Indians de Cleveland et les Cubs de Chicago.

Selon le «Sun» les offres sont toutes jugées satisfaisantes, mais les Dodgers auraient une longueur d’avance, eux qui accusent un match de retard sur les «D-Backs» dans la section Ouest de la Nationale.

Le club californien n’aurait toutefois pas offert son meilleur espoir, le voltigeur Alex Verdugo, un jeune que les Orioles voudraient ajouter à leur organisation.

Cette saison, Machado frappe pour une moyenne de ,310 avec 21 circuits, 60 points produits et 104 coups sûrs en 336 présences au bâton. Il a poussé un coureur au marbre dans la défaite de dimanche contre les Twins du Minnesota.

Les Orioles (24-64) occupent le dernier rang de la section Est de la Ligue américaine.

La date limite des transactions sans ballottage est fixée au 31 juillet.