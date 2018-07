«On se sent mieux mentalement désormais»

Ignacio Piatti n’a pas caché sa joie lorsque l’officiel a annoncé la fin de la rencontre, samedi, au Stade Saputo. Chose plus que compréhensible, étant donné que l’Impact vient d’obtenir une cinquième victoire en six rencontres et vient de s’emparer, de manière provisoire, du sixième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

«C’est bien de gagner à la maison alors qu’on a échappé quelques matchs dans les premiers mois de la saison devant nos partisans, nous sommes très contents des récents résultats», a lancé «Nacho», tout sourire, à la suite du gain des siens face aux Rapids du Colorado par le pointage de 2-1.

Piatti ajoute que la tranquilité d'esprit chez les joueurs explique les excellentes performances du onze montréalais devant ses partisans.

«On se sent mieux dans nos têtes, on s’entraîne très dur et ça nous permet de remporter des matchs importants», mentionne-t-il.

Nacho en a d'ailleurs profité pour complimenter le travail acharné de son coéquipier à l’attaque, Alejandro Silva, qui vient certainement de disputer sa meilleure rencontre depuis son arrivée à Montréal.

«Quand on arrive dans une nouvelle équipe, c’est difficile, ça prend beaucoup de temps pour s’adapter et maintenant qu’il sait qu’il est accepté par tous les joueurs, il nous montre ce qu'il est capable de faire», a conclu le capitaine du Bleu-blanc-noir.

Voyez l’entrevue en compagnie d’Ignacio Piatti ci-dessus.