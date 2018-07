Les Yankees démarrent en force et défont les Blue Jays

Les Yankees de New York ont inscrit quatre points dès la manche initiale et les Blue Jays ne s’en sont jamais remis, subissant un revers de 8-5, samedi à Toronto.

Des longues balles en solo de Brett Gardner et d’Aaron Judge ainsi qu’un double bon pour deux points de Brandon Drury ont permis aux visiteurs de se forger cette avance.

Un triple de deux points de Gardner en troisième a ensuite mis fin à la journée de travail de J.A. Happ (10-5), qui a finalement donné six points, quatre coups sûrs et six buts sur balles en deux manches et deux tiers.

Entamant le match sur la butte pour les Bombardiers du Bronx, Luis Severino (14-2) a concédé trois points, cinq frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches tout en retirant cinq frappeurs sur des prises.

Appelé en fin de rencontre pour clore le débat, Aroldis Chapman n’a eu le temps d’effectuer que six lancers avant de retraiter au vestiaire. Portant une orthèse au genou gauche, il a semblé être ennuyé à la suite d’un tir.

Bien qu’ayant permis un circuit à Aledmys Diaz, c’est finalement Chasen Shreve qui a effectué les deux derniers retraits.

Randal Grichuk et Kevin Pillar ont également expulsé une balle dans les gradins pour les Jays.

Le receveur québécois Russell Martin n’était pas en uniforme pour la formation canadienne. Luke Maile évoluait derrière le marbre.

Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a été expulsé de la rencontre en troisième manche. Il subissait ce sort pour une 49e fois depuis le début de sa carrière dans le baseball majeur. Le lanceur des Yankees CC Sabathia a également été expulsé, lui qui n’a pas été utilisé dans ce match.

Après avoir enregistré une victoire chacun, les deux clubs concluront cette série de trois parties dimanche.