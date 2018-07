Le DG des Cardinals épinglé par la police

Le directeur général des Cardinals de l’Arizona, Steve Keim, a été appréhendé cette semaine pour conduite avec les facultés affaiblies.

Celui qui occupe son poste de DG depuis 2013 a été pris en défaut par les policiers qui avaient imposé un barrage routier à Chandler, en Arizona, mercredi. Il a été libéré le même soir après une brève détention.

«Je regrette réellement mon incroyable manque de jugement et mes gestes inexcusables, a commenté Keim dans un communiqué diffusé par la chaîne radiophonique KTAR News 92,3 FM. Toute personne associée à la NFL et à ses équipes devrait respecter de hauts standards en matière de comportement et j’ai évidemment échoué.»

En février dernier, Keim avait signé une prolongation de contrat valide jusqu’en 2022.