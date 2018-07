L’Atlanta United FC double l’Union

Les premiers de classe dans la Major League Soccer (MLS), l’Atlanta United FC a démontré à l’Union de Philadelphie pourquoi ils sont au sommet du classement avec une victoire de 2-0, samedi, au PPL Park.

Après avoir résisté au peu d’occasions créées par l’Union en première demie, Atlanta ouvert la machine à partir de la 50e minute. Positionné près de la ligne du centre dans sa zone, Josef Martinez a repéré Miguel Almiron très loin en avant, ce qui lui a permis de filer fin seul devant le gardien adverse. Celui-ci n’a pas eu le choix de se jeter dans les jambes du numéro 10 et l’arbitre a dû sévir. Martinez est venu venger son coéquipier avec une frappe précise dans le coin inférieur droit.

Moins de 20 minutes plus tard, Hector Villalba a brisé les espoirs de l’Union en doublant l’avance des siens. Ce but de type tic-tac-toe a été fabriqué par Martinez et Almiron.

Le pauvre gardien de Philadelphie Andre Blake a tout de même bien fait malgré les deux buts encaissés sur les huit tirs cadrés de ces adversaires.