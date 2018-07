Jeff Samardzija revient, Joe Panik sur le carreau

Les Giants de San Francisco ont retiré samedi après-midi le nom du lanceur Jeff Samardzija de la liste des blessés de 10 jours, tout en y insérant celui du joueur d’avant-champ Joe Panik.

Samardzija est rétabli d’une blessure à l’épaule l’ayant tenu à l’écart de l’équipe californienne depuis le 29 mai et devait affronter les Cardinals de St. Louis plus tard en journée. À sa dernière sortie réalisée dans le cadre de son processus de rééducation, il a donné deux points en six manches avec la filiale AAA de Sacramento, lundi.

En 2018, le partant a présenté un dossier de 1-4 et une moyenne de points mérités de 6,56.

Pour sa part, Panik est ennuyé par un problème à l’aine gauche. Il a conservé une moyenne au bâton de ,240 cette saison, totalisant quatre circuits et 14 points produits.

Des problèmes de dos pour Matt Joyce

Les Athletics d’Oakland ont placé samedi le nom du voltigeur Matt Joyce sur la liste des blessés pour 10 jours en raison de douleurs lombaires persistantes.

Pour le remplacer au sein de la formation, le club californien a rappelé le joueur de champ extérieur Nick Martini de sa filiale AAA de Nashville.

Joyce a totalisé sept circuits et 13 points produits en 63 matchs cette saison. Il a conservé une faible moyenne au bâton de ,203, croisant le marbre à 30 occasions. Pour sa part, Martini a effectué 10 apparitions dans le rectangle des frappeurs chez les Athletics en 2018.

David Hale subit le couperet

Les Yankees de New York ont désigné pour assignation le lanceur David Hale, samedi, quelques heures avant leur match contre les Blue Jays de Toronto.

De son côté, le voltigeur Clint Frazier a été rappelé du club-école AAA de Wilkes-Barre/Scranton.

Ayant signé un contrat à titre de joueur autonome en mai dernier, Hale a totalisé 13 manches et deux tiers sur le monticule avec les Yankees et les Twins du Minnesota cette saison. Il a concédé sept points, 16 coups sûrs et cinq buts sur balles.

Vendredi, le releveur avait limité les Jays à un point en cinq manches et deux tiers.

Un joueur des Mariners se retire pour combattre les troubles alimentaires

Le receveur de l’organisation des Mariners de Seattle Mike Marjama a annoncé sa retraite du baseball à l’âge de 28 ans, vendredi, afin de se consacrer à la bataille contre les troubles alimentaires.

D’ailleurs, celui qui faisait partie de la formation des 40 joueurs des Mariners a décidé de se joindre à la National Eating Disorders Association, d’après le quotidien «Tacoma News Tribune». Aussi, il avait déjà indiqué dans le documentaire «Uninterrupted», diffusé pour la première fois en mars, qu’il souhaitait offrir son temps pour lutter contre un problème l’ayant touché dès l’adolescence.

«Je peux aider une seule personne à réaliser ses rêves malgré un trouble alimentaire, [...] et c’est tout ce que je désire», avait-il déclaré au réseau ABC.

Marjama a effectué 27 présences au bâton à Seattle cette saison et 36 au cours de sa carrière.