Jan Kovar voudrait faire le saut dans la LNH

L’attaquant Jan Kovar aurait reçu plusieurs offres d’équipes de la Ligue nationale de hockey et serait intéressé à signer une entente avec une de ces formations, selon ce qu’a rapporté l’agent Allan Walsh sur son compte Twitter, samedi.

We have a Jan Kovar update. Jan is evaluating and considering various NHL offers and will be making a decision tomorrow. #EHSHockey ##OctagonHockey https://t.co/dBqjcR1g2q