F1: Lewis Hamilton en pôle; Lance Stroll 19e

Le Britannique Lewis Hamilton a décroché la position de tête en prévision du Grand Prix de Grande-Bretagne, tandis que le pilote québécois Lance Stroll s’élancera à l'avant-dernière place, car il a effectué une sortie de piste durant les premières minutes de la séance initiale de qualification, samedi, sur le circuit de Silverstone.

Le porte-couleurs de l’écurie Williams a perdu la maîtrise de sa voiture et s’est retrouvé dans le bac à gravier, forçant les commissaires à agiter le drapeau rouge, le temps de retirer l’auto de la piste. Ce fut d’ailleurs une journée difficile pour l’équipe anglaise, puisque le coéquipier de Stroll, Sergey Sirotkin, a vécu une mésaventure similaire quelques instants plus tard.

Pour sa part, Hamilton a réussi un tour rapide de 1 min 25,892 s. Il partira devant les deux conducteurs de Ferrari, Sebastian Vettel (1:25,936) et Kimi Raikkonen (1:25,990).

Par ailleurs, Stroll avait réalisé le 16e meilleur temps (1:29,829) de la troisième séance d’essais libres plus tôt dans la journée, loin derrière le plus rapide, le Britannique Lewis Hamilton (1:26,722). Il avait remis les 10e et 15e chronos lors des deux séances précédentes.

La course est prévue dimanche.

Résultats Q3

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:25.892

2. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:25.936

3. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:25.990

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:26.217

5. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:26.602

6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:27.099

7. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:27.244

8. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:27.455

9. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:27.879

10. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:28.194

Résultats Q2

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:26.256 (Q)

2. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:26.372 (Q)

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:26.413 (Q)

4. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:26.483 (Q)

5. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:27.013 (Q)

6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:27.369 (Q)

7. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:27.522 (Q)

8. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:27.730 (Q)

9. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:27.790 (Q)

10. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:27.843 (Q)

Eliminés:

11. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:27.901

12. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:27.928

13. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:28.139

14. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:28.343

15. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:28.391

Résultats Q1

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:26.585 (Q)

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:26.818 (Q)

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:27.025 (Q)

4. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:27.309 (Q)

5. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:27.549 (Q)

6. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:27.962 (Q)

7. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:27.979 (Q)

8. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:28.017 (Q)

9. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:28.086 (Q)

10. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:28.143 (Q)

11. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:28.187 (Q)

12. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:28.210 (Q)

13. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:28.249 (Q)

14. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:28.279 (Q)

15. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:28.399 (Q)

Eliminés:

16. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:28.456

17. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:29.096

18. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:29.252

19. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 0.000 (sortie de piste)

20. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 0.000 (n'a pas participé à la séance)

Hamilton plus rapide lors de la 3e séance d'essais libres

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le héros local, qui vise une sixième victoire inédite dans son GP national, a signé le meilleur chrono depuis le début du week-end en 1 min 26 sec 722/1000, à 122/1000 de son propre record du tracé.

Seul le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari), à 93/1000, a été capable de suivre son rythme, alors que son compatriote Valtteri Bottas (Mercedes) pointe à 642/1000 et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), leader du Championnat pour un point, à 1 sec 129/1000.

Il se confirme par ailleurs que les Red Bull sont à la peine, avec le Néerlandais Max Verstappen à 1 sec 290/1000 et l'Australien Daniel Ricciardo à 1 sec 296/1000.

Le recrue monégasque Charles Leclerc (Sauber) a encore surpris en étant le «meilleur du reste», derrière les trois équipes de pointe, septième à 1 sec 424/1000.

La séance a surtout a été marquée par l'impressionnante sortie de piste du Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) après que sa suspension avant gauche a cassé.

Emmené au centre médical pour les vérifications d'usage après être sorti de sa voiture apparemment indemne, Hartley a été déclaré apte à piloter. Il ne participera toutefois pas aux qualifications, prévues à 14h00 locales (15h00 françaises/13h00 GMT), sa monoplace étant trop endommagée.

Par mesure de précaution tant que la cause n'en a pas été identifiée, son coéquipier français Pierre Gasly n'est plus revenu en piste après cet incident, qui a provoqué une interruption de séance.

Troisième séance d'essais libres

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:26.722 (15 tours) Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:26.815 (14) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:27.364 (17) Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:27.851 ( 8) Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:28.012 (22) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:28.018 (15) Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:28.146 (18) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:28.418 (16) Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:28.554 (18) Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:28.814 (17) Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:28.917 (14) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:29.066 (15) Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:29.070 (17) Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:29.094 (12) Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:29.133 (15) Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:29.829 (13) Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:29.984 (17) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:30.004 (17) Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:30.050 ( 4)

Non-chronométré: