À TVA SPORTS : Impact 0 – Rapids 0

L’Impact tente ce soir de remporter une quatrième victoire de suite alors qu’il reçoit les Rapids du Colorado au Stade Saputo.

Le match est présenté en direct à TVA Sports.

Nous sommes à la mi-temps. La marque est de 0-0.

PREMIÈRE DEMIE

40e minute | Ignacio Piatti (IMFC) obtient une rare ouverture mais son tir peu convaincant ne donne pas de mal à Tim Howard (COL)

20e minute | Matteo Mancosu (IMFC) rate une belle occasion de la tête sur un centre parfait d'Alejandro Silva

17e minute | Alejandro Silva (IMFC) prend une frappe de loin du pied gauche, rate le cadre de peu

6e minute | Daniel Lovitz (IMFC) se crée une belle occasion à la droite du gardien Tim Howard (COL) mais envoie sa frappe dans les estrades

1ère minute | Début du match

L’Impact présente un jeu défensif nettement amélioré depuis environ un mois : depuis le début de juin, l’équipe n’a accordé que deux buts en cinq rencontres.

À l’inverse, les Rapids sont en difficulté : l’équipe se trouve dans les bas fonds du classement dans l’Ouest et en est à son troisième match à sept jours.

Voici les formations pour le match de ce soir :

