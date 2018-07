Zlatan et Beckham parient sur Suède-Angleterre

Présent et passé du Galaxy de Los Angeles, le Suédois Zlatan Ibrahimovic et l'Anglais David Beckham se sont prêtés au jeu des paris à l'aube du match des quarts de finale qui oppose leur pays respectif à la Coupe du monde, en Russie. Un pari d'une nature pourtant inusitée.

L'auteur de 10 buts cette saison dans la Major League Soccer (MLS) a adressé le message à l'ancien de Manchester United sur le réseau social Instragram, en précédant la formule d'un «Yo David».

The terms of the deal have been set �� #SWEENG pic.twitter.com/9bJ3D5nHWv