Les Bulls conservent les services de Zach LaVine

Les Kings de Sacramento ont sorti le grand jeu pour mettre sous contrat Zach LaVine, mais les Bulls de Chicago ont coupé court à leurs avances, vendredi soir.

L’arrière de la ville des vents avait signé une offre hostile de quatre ans de la formation californienne, évaluée à 78 millions $. Plus tard en soirée, le réseau américain ESPN a toutefois confirmé que les Bulls ont décidé de s'aligner sur l'offre formulée à l'athlète de 23 ans.

Bulls have 48 hours to match the offer sheet and fully plan to do so before deadline. Offer sheet includes some prior injury protection on LaVine's left knee, sources tell ESPN. https://t.co/ldgpcaMMvN